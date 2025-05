Controladoria do Município de Glória de Dourados será fiscalizada pelo MP

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento para acompanhar de perto o funcionamento da Controladoria do Município de Glória de Dourados. A medida foi tomada pelo promotor de Justiça Gilberto Carlos Altheman Júnior, que instaurou o Procedimento Administrativo nº 09.2025.00005845-4.

Segundo o promotor, o controle interno é essencial para detectar e corrigir falhas na administração pública, além de melhorar a gestão, atender reclamações da população e promover mais transparência. Ele destacou também que esse trabalho ajuda a evitar problemas mais graves, como corrupção e improbidade administrativa.

O promotor ressaltou a importância de servidores capacitados nas unidades de controle, com carreiras bem definidas e concursos públicos específicos. Também defendeu a necessidade de garantir a imparcialidade e a eficiência desses profissionais, conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para isso, o MPMS quer saber como está estruturada a Controladoria Municipal e como ela está funcionando. Foi determinado o envio de um ofício ao Controlador Interno do município, que terá 15 dias para prestar as informações solicitadas.

