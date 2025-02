Coren flagra enfermeiras atuando com diplomas falsos em Mato Grosso do Sul

A investigação realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren/MS) terminou no cancelamento dos registros de três mulheres que estavam exercendo a profissão de enfermagem com diplomas falsificados nas cidades de Eldorado e Tacuru. As acusadas agora enfrentam acusações de falsidade ideológica e, no caso de duas delas, também processos éticos.

De acordo com Leandro Dias, presidente do Coren/MS, a denúncia recebida pela Ouvidoria foi crucial para a descoberta do crime. “Quando a denúncia chegou à Ouvidoria, nossa equipe iniciou o processo de investigação. Hoje tivemos a devolutiva da Universidade nos informando que os diplomas eram falsos. Desta forma, entramos com a suspensão do registro, abrimos um boletim de ocorrência onde irão responder por falsidade ideológica, e também responderão por processo ético na nossa Comissão”, explicou.

Das três mulheres envolvidas, uma atuava como auxiliar de enfermagem e outra como técnica de enfermagem, ambas com registros falsos de enfermeiras, o que levou à abertura de processos éticos. A terceira acusada, que não possuía formação na área, responderá apenas por falsidade ideológica.

O Coren/MS reforça a importância das denúncias para coibir práticas fraudulentas e garantir a qualidade da profissão no estado. O Coren/MS não divulgou os nomes das envolvidas.

