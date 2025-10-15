Corpo de adolescente é encontrado pelos Bombeiros no rio Taquari, em Coxim

O corpo de Victor Souza Silva, de 13 anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta terça-feira, dia 14 de outubro. Ele estava desaparecido nas águas do rio Taquari, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira, dia 13, quando familiares estranharam o sumiço do garoto, que não costumava ficar fora de casa por muitas horas.

Familiares, inclusive, que ajudaram nas buscas, apontaram a Ponte Velha, como possível local e os militares conseguiram resgatar o corpo de Victor das águas.

Conforme o site Edição MS, no dia do desaparecimento do adolescente, a família havia recebido a informação que Victor foi visto indo em direção ao rio Taquari com um refrigerante nas mãos.

Horas depois, a bicicleta do garoto foi encontrada com um homem, de 31 anos, que disse ter pegado o veículo com outro homem, identificado pelo vulgo 'Neguinho', morador de rua e que costumava ficar embaixo da Ponte Velha.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também