Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Corpo de adolescente é encontrado pelos Bombeiros no rio Taquari, em Coxim

Victor Souza Silva estava desaparecido desde a segunda-feira

15 outubro 2025 - 13h00Luiz Vinicius
Victor havia desaparecido na segunda-feiraVictor havia desaparecido na segunda-feira   (Edição MS)

O corpo de Victor Souza Silva, de 13  anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta terça-feira, dia 14 de outubro. Ele estava desaparecido nas águas do rio Taquari, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira, dia 13, quando familiares estranharam o sumiço do garoto, que não costumava ficar fora de casa por muitas horas.

Familiares, inclusive, que ajudaram nas buscas, apontaram a Ponte Velha, como possível local e os militares conseguiram resgatar o corpo de Victor das águas.

Conforme o site Edição MS, no dia do desaparecimento do adolescente, a família havia recebido a informação que Victor foi visto indo em direção ao rio Taquari com um refrigerante nas mãos.

Horas depois, a bicicleta do garoto foi encontrada com um homem, de 31 anos, que disse ter pegado o veículo com outro homem, identificado pelo vulgo 'Neguinho', morador de rua e que costumava ficar embaixo da Ponte Velha.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ele foi localizado em Aquidauana
Interior
Cometendo crime no Paraná, estuprador é preso em Aquidauana
Atropelamento aconteceu enquanto tio manobrava caminhão
Interior
Atropelada sem querer pelo tio, criança sofreu esmagamento de crânio em Corumbá
Menina tinha forte apego com o tio
Trânsito
A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Interior
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Criança morreu no incêndio
Interior
Menino de 6 anos morre queimado após incêndio em aldeia de Dois Irmãos do Buriti
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
DAM de Aquidauana
Interior
'Vai ver o que é homem': suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Aquidauana
Base da Polícia Militar em São Gabriel do Oeste
Interior
Agredida, mulher é arrastada pelos cabelos pelo ex até a rua em São Gabriel do Oeste
Caps de Corumbá
Interior
Influenciadores acusados de ridicularizar CAPS se defendem "liberdade de expressão"
Divulgação /
Polícia
PM desarticula bar com máquinas caça-níquel em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã