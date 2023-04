Corpo de Bombeiros e PM seguem buscas sem pistas por jovem que caiu de caiaque

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, seguem nas buscas pelo jovem identificado como Jonata Leão de Oliveira, de 26 anos, que desapareceu após cair de um caiaque, na manhã deste domingo (09), na área conhecida como Loteamento Paraíso, em Anaurilândia.

Conforme apurou a do Nova News, o rapas continua sendo procurado, até mesmo com drone desde domingo, no entanto, sem sucesso. Voluntários e equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram novas buscas na manhã desta segunda-feira.

Residentes na localidade informaram que o jovem estava sem colete ou qualquer proteção no momento da queda.

Deixe seu Comentário

Leia Também