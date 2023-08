Corpo de homem com marcas de tiro é encontrado em construção abandonada em Chapadão

Durante a noite desta segunda-feira (21), o corpo de um homem com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo foi encontrado em uma construção abandonada em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande. Alguns projéteis foram encontrados e a suspeita é que a vítima tivesse no local há quatro dias.

A principal suspeita da Polícia Civil é que o homem, ainda não identificado, tenha sido assassinado e seu corpo desovado no local.

Segundo o site O Correio News, um vizinho relatou que sentiu forte odor por dois dias do local e resolveu verificar o que tinha, quando se deparou com o cadáver em decomposição.

Ainda conforme o site, não existia boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de pessoa em Chapadão do Sul.

A Polícia Civil segue investigando o crime e conta com possíveis câmeras de segurança na região que possam ajudar na elucidação do possível homicídio.

