Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado durante a noite desta terça-feira, dia 27, nas águas do rio Miranda, no município de Miranda - a 208 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi encontrada por populares que estavam próximo ao local e o Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a retirada do corpo do rio.

Segundo informações do portal A Princesinha News, o homem seria morador da Aldeia Passarinho.

As autoridades foram acionadas para tratar do caso e até o momento, não foi possível identificar se o corpo tinha algum sinal de violência.

As investigações devem prosseguir a partir desta quarta-feira, dia 28.

