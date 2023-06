Corpo de homem é encontrado carbonizado em casa de assentamento em São Gabriel

Durante a noite desta quarta-feira (29), o corpo de Elson Ferreira Braga, de 59 anos, foi encontrado carbonizado em um imóvel do Assentamento Campanário, a cerca de 10 quilômetros do perímetro urbano de São Gabriel do Oeste - a 139 quilômetros de Campo Grande.

O homem vivia em um espaço que antigamente funcionava como um templo de uma igreja e no local, não havia energia elétrica, no qual foram encontrado um pedaço de lamparina.

Segundo informações do site TV Regional MS, a família tentou diversas vezes tirá-lo daquela situação e trazê-lo para a cidade, mas ele não aceitava a mudança e permanecia pelo local.

O amigo que encontrou o corpo relatou para o site que Elson tinha o costume de beber bastante, tanto que na casa foram encontrados várias garrafas de bebida alcoólica.

A Perícia Científica e a Polícia Civil estiveram pelo local e fizeram todos os procedimentos necessários, dando início a investigação.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim para passar por exame de necropsia e ser liberado para a família.

