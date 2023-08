Corpo de homem é encontrado em córrego de Coronel Sapucaia

O corpo de Ramão Lucas Gomes Pereira foi encontrado em um córrego de difícil acesso, na noite desta quinta-feira (17), na cidade de Coronel Sapucaia - a 398 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros de Amambai foi acionado para fazer a retirada do corpo. Segundo informações do site A Gazeta News, a região era aos fundos da Vila Nova, mas também conhecida como 'Buracão'.

A Polícia Civil deve investigar se houve crime contra Ramão ou não. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

A Polícia Científica de Amambai deve colaborar no caso e ajudar no exame necroscópico que apontará a causa da morte.

