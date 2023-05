Corpo de homem é encontrado em córrego de Maracaju

O corpo de um homem, identificado como Pedro Henrique Antonio Almeida Jesus, de 35 anos, foi encontrado durante a tarde deste domingo (7) em um córrego na região de Ema Rigo, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar é quem havia sido solicitada primeiramente para conferir se existia um corpo e ao chegar no local, foi constatada a informação.

O corpo de Pedro estava enroscado em galhos no córrego. Assim, os militares acionaram a Polícia Civil e também a Perícia Científica para iniciar os trabalhos de praxe e a investigação.

As causas da morte estão sendo apuradas pela polícia. O corpo foi encaminhado para a necrópsia.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

