Corpo de homem é encontrado em estrada vicinal de usina em Ribas do Rio Pardo

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado em uma estrada vicinal que liga a usina do mimoso, na região de Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande, no início da noite desta sexta-feira (23).

Consta no boletim de ocorrência que o corpo foi avistado por populares que passavam pelo trecho da estrada, cerca de 14 quilômetros de distância da zona urbana.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e ao chegar no local, constatou a veracidade da informação e foi solicitado a presença da Perícia Científica e da Polícia Civil, enquanto a cena era isolada pelos militares.

Durante a investigação, a polícia não conseguiu localizar nenhum tipo de documento que pudesse identificar a vítima.

Não foi informado se o corpo da vítima possuía ferimentos pelo corpo, nem quantas horas poderia estar morto.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Ribas de Rio Pardo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também