Corpo de homem encontrado na BR-060 intriga polícia e gera investigação

O achado de um corpo de um homem nas margens da rodovia BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, na manhã deste domingo (3), intrigou a Polícia Civil, que está investigando as causas da morte e parte do princípio de um possível homicídio.

Quem encontrou a vítima foi um grupo de ciclistas e logo ligaram para a Polícia Rodoviária Federal para dar prosseguimentos aos trâmites, como acionar a Polícia Civil e a Polícia Científica.

O homem estava com uma perfuração profunda no pescoço, quase degolado. A delegada Cynthia Bezerra, titular da Delegacia de Sidrolândia, afirmou que está investigando os possíveis cenários para a morte da vítima.

"Ainda não sabemos se ele se desentendeu com uma ou duas pessoas, mas ele foi encontrado com tentativa de esgorjamento, pois estava com um golpe de facada na região anterior do pescoço", disse a delegada ao site Noticidade.

Porém, existe uma suspeita que o homem seja um morador da região, pois havia relatos de que uma pessoa estaria desaparecida há cerca de três dias. "Então iremos checar e identificar se tem relação com o cadáver".

Saiba Mais Polícia Ciclistas encontram corpo de homem quase degolado entre Campo Grande e Sidrolândia

