Corpo de jovem é encontrado após dias de buscas no rio Apa, em Bela Vista

No final da manhã desta quarta-feira, dia 14, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do jovem Waldir Junior Viana Cabalhero, que estava desaparecido desde domingo, dia 11, rio Apa, em Bela Vista.

O corpo estava próximo à chácara Nossa Senhora Aparecida e foi localizado após as buscas serem intensificadas por amigos, familiares e também pelos militares.

Segundo o site Jatobá News, o corpo foi retirado e a Polícia Científica de Jardim foi acionada para realizar os trabalhos de praxe, assim como a Polícia Civil de Bela Vista.

Junior estava desaparecido após sair de casa. Durante as buscas, alguns pertences da vítima foram encontrados na prainha do Pompilho.

