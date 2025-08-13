Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Corpo de peão é encontrado em rio de Anaurilândia e suspeita é de homicídio

Polícia Civil abriu inquérito para investigações, já que a vítima apresentava uma perfuração no peito, possivelmente ocasionada por golpe de faca

13 agosto 2025 - 12h40Luiz Vinicius
Local onde corpo foi encontradoLocal onde corpo foi encontrado   (Cenário MS)

Marciliano Rodrigues dos Santos, de 35 anos, conhecido como 'Buguinho', foi encontrado morto no último sábado (9), no rio Quiterói, em Anaurilândia. O caso motivou a abertura de um inquérito da Polícia Civil para apurar as causas da morte.

O corpo estava em avançado estado de decomposição. Quem encontrou o cadáver foi um proprietário de terras da região que comunicou à delegacia sobre a vítima, enquanto pescava no local por volta das 17h daquele dia.

Em uma área de difícil acesso, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros vasculharam a área e cerca de 1,5 km de pasto e mata, encontraram o corpo, sendo retirado posteriormente.

Ele estava enroscado em galhos às margens do rio. O corpo, inclusive, apresentava sinais de perfuração na região do peito, possivelmente ocasionado por faca, levantando a hipótese de um homicídio.

"Ele estava em estado avançado de putrefação. Estamos aguardando o laudo da necropsia para saber se possíveis ferimentos são lesões de arma branca ou provocados por outras causas", declarou o delegado Anderson Farias ao site Cenário MS.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Moto ficou marcas de sangue
Interior
JD1TV: Mesmo esfaqueada, mulher usa moto para fugir de tentativa de feminicídio em MS
Momento do ataque do boi
Interior
JD1TV: Solto após acidente, boi avança e arremessa homem em Sidrolândia
Gabriel chegou a ser socorrido, mas não resistiu
Interior
Adolescente sofre acidente de bicicleta e morre a caminho do hospital em Três Lagoas
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça condena sargento da PMMS por agressão a civil em Maracaju
Materiais apreendidos na operação
Interior
Servidor é alvo da PF após fingir ser auditor para extorquir motoristas em rodovia de MS
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE-MS suspende pregão de R$ 1 milhão da prefeitura de Nova Andradina
Homem foi identificado e levado até a delegacia de Anaurilândia
Interior
JD1TV: Homem é indiciado por praticar zoofilia contra cão em Anaurilândia

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas