Corpo de peão é encontrado em rio de Anaurilândia e suspeita é de homicídio

Marciliano Rodrigues dos Santos, de 35 anos, conhecido como 'Buguinho', foi encontrado morto no último sábado (9), no rio Quiterói, em Anaurilândia. O caso motivou a abertura de um inquérito da Polícia Civil para apurar as causas da morte.

O corpo estava em avançado estado de decomposição. Quem encontrou o cadáver foi um proprietário de terras da região que comunicou à delegacia sobre a vítima, enquanto pescava no local por volta das 17h daquele dia.

Em uma área de difícil acesso, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros vasculharam a área e cerca de 1,5 km de pasto e mata, encontraram o corpo, sendo retirado posteriormente.

Ele estava enroscado em galhos às margens do rio. O corpo, inclusive, apresentava sinais de perfuração na região do peito, possivelmente ocasionado por faca, levantando a hipótese de um homicídio.

"Ele estava em estado avançado de putrefação. Estamos aguardando o laudo da necropsia para saber se possíveis ferimentos são lesões de arma branca ou provocados por outras causas", declarou o delegado Anderson Farias ao site Cenário MS.

