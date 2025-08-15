JD1TV: Corpo é encontrado boiando em rio do Pantanal, em Corumbá

Pela manhã desta sexta-feira (15), um corpo de um homem foi encontrado boiando no rio Pacu, na região de Paraguai Mirim, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 8h30 e foi necessário enviar a equipe de resgate aquático para o local.

Conforme a corporação, o corpo seria de um homem, com idade entre 30 e 40 anos, vestindo calça jeans e um casaco com capuz.

Os militares perceberam que a vítima estava em estado avançado de decomposição, possivelmente estando nas águas do rio há mais de 72 horas. Nenhum documento foi localizado.

Após o resgate, a vítima foi removida até o porto de Ladário, onde chegou por volta do meio-dia, ficando aos cuidados da funerária.

Segundo detalhes da corporação, esse é o terceiro corpo resgatado na área do Pantanal neste ano.

