Interior

Corpo é encontrado carbonizado em Dourados

Ainda sem identificação, cadáver foi localizado em área de mata no Recanto do Bosque

31 dezembro 2025 - 10h25Taynara Menezes
Corpo encontrado na manhã de hoje Corpo encontrado na manhã de hoje   (Foto: Osvaldo Duarte )

Na manhã desta quarta-feira (31) foi encontrado um corpo carbonizado em uma área de mata, na região do bairro Recanto do Bosque, em Dourados. Não há identificação da vítima.

Conforme informações do Dourados News, a Polícia Militar foi acionada após populares avistarem fumaça em um ponto bastante frequentado por usuários de entorpecentes. 

Uma equipe se deslocou até o local e encontrou o corpo. A perícia foi acionada e realiza os trabalhos de praxe. O caso é investigado

