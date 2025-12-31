Corpo é encontrado carbonizado em Dourados

Na manhã desta quarta-feira (31) foi encontrado um corpo carbonizado em uma área de mata, na região do bairro Recanto do Bosque, em Dourados. Não há identificação da vítima.
Conforme informações do Dourados News, a Polícia Militar foi acionada após populares avistarem fumaça em um ponto bastante frequentado por usuários de entorpecentes.
Uma equipe se deslocou até o local e encontrou o corpo. A perícia foi acionada e realiza os trabalhos de praxe. O caso é investigadoReportar Erro
