Corpo é encontrado em avançado estado de putrefação em sítio de MS

O corpo de Valdir Ferreira Rodrigues, 58 anos, foi encontrado e avançado estado de putrefação no final da tarde desta segunda-feira (3), em um sítio no assentamento Peroba, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 300 km de Campo Grande.

Conforme o site MS News, a vítima era conhecida como "Bengala", o corpo foi localizado pela ex-esposa, por volta das 14h59, a Polícia Civil e perícia foram acionadas.

O boletim não detalha se foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima, apenas que o caso será apurado. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

