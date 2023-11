Corpo é encontrado em córrego na fronteira

Uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrada morta e com as mãos amarradas em um córrego na fronteira, no lado de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

O caso aconteceu na manhã deste domingo (19), quando policiais foram acionados para verificar uma situação e constataram ser verídica a situação do achado de cadáver.

Conforme informações do site Ponta Porã News, a vítima estava com as mãos amarradas nas costas.

Todo o trabalho de perícia foi feito e o corpo foi encaminhado para o necrotério, onde deve passar por exames para realizar a identificação da vítima.

Até o momento, não há informações sobre o assassinato, nem suspeita de quem teriam sido os autores.

