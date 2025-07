Corpo em córrego era de operador de máquinas desaparecido em Ribas

Saiba Mais Interior Homem é encontrado morto em córrego de Ribas do Rio Pardo

Foi identificado como Leonardo Nunes da Silva, o homem encontrado no córrego Barrinha, às margens da MS-340, em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta quinta-feira (17).

Segundo o portal Ribas Ordinário, a vítima trabalhava como operador de máquinas e teria viajado para a cidade a trabalho para o setor florestal.

A família também informou ao portal que ele havia apresentado um quadro de confusão mental, chegando a ser atendido no Hospital Municipal.

Porém, ele teria saído e desapareceu após abandonar o veículo em que estava. A família aguarda a investigação da Polícia Civil.

O caso está sendo tratado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Homem é encontrado morto em córrego de Ribas do Rio Pardo

Deixe seu Comentário

Leia Também