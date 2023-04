Corpo encontrado em riacho é de jovem que estava desaparecido em Rio Verde

O corpo encontrado na tarde do último sábado (22) em um riacho da Vila Figueira, em Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande, é do jovem Claudinei Bezerra da Silva, de 18 anos, que estava desaparecido desde o dia 16 de abril.

A informação foi publicada pelo site RV News. A família da vítima já havia sido convidada para ir até o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal) de Coxim para tentar a identificação do corpo ainda no domingo (23).

Conforme relatado pelo site no final de semana, os moradores acionaram a Polícia Militar após notarem a presença do corpo enroscado em alguns galhos no riacho.

Após a constatação do fato, as autoridades foram acionadas, inclusive, o Corpo de Bombeiros, que precisou atuar para retirar o corpo da vítima dos galhos e trazer para beira do riacho, ajudando a iniciar o trabalho de investigação.

Na investigação preliminar, foi encontrado duas perfurações no corpo da vítima - uma nas costas e outra no peito.

A Polícia Civil trabalha na investigação do caso para tentar mais detalhes sobre a morte do jovem.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também