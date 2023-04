Corpo encontrado em riacho pode ser de jovem desaparecido em Rio Verde

O corpo encontrado no final da tarde de sábado (22) em um riacho de Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande, pode ser do jovem Claudinei Bezerra da Silva, de 18 anos, que está desaparecido desde o último domingo (16).

A família do jovem foi convidada para comparecer ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) e tentar identificar o corpo, pois algumas características físicas ficaram mais visíveis e evidentes, como sinais de nascença, cicatrizes.

Conforme o site RV News, a Perícia Científica deve realizar procedimentos de exame de DNA para colher material genético do corpo e de familiares, com o resultado podendo ser confirmado de 10 a 30 dias.

Na tarde de sábado, moradores acionaram a Polícia Militar após notarem a presença do corpo enroscado em alguns galhos no riacho.

Após a constatação do fato, as autoridades foram acionadas, inclusive, o Corpo de Bombeiros, que precisou atuar para retirar o corpo da vítima dos galhos e trazer para beira do riacho, ajudando a iniciar o trabalho de investigação.

O caso está apurado pela Polícia Civil de Rio Verde. Segundo o site Coxim Agora, a vítima apresentava pelo menos duas perfurações, uma no peito e outra nas costas.

