Corpos de adolescentes são encontrados em córrego de Sete Quedas

Mara Beatriz, de 13 anos, e um adolescente, de 15 anos, foram encontrados mortos nesta terça-feira (1°) e na manhã de quarta-feira (2), respectivamente, em uma área de córrego em uma propriedade rural na cidade de Sete Quedas. Os corpos estavam a 150 metros de distâncias.

Informações do site Fronteira Agora apontam que a localização onde as vítimas foram encontradas é uma região de pasto, onde apesar do córrego, as chuvas deixam a área alagada. Os corpos estavam em estado de decomposição.

Ainda conforme o site, não está descartada a possibilidade de afogamento das vítimas, visto que as fortes chuvas provocam alagamentos e o local se torna uma "grande lagoa". Somente exames periciais poderão indicar a causa da morte dos dois adolescentes.

O menino estava somente de cueca e a menina estava com roupas leves, o que levantou a suspeita de que eles poderiam estar tomando banho no córrego. O desaparecimento dos jovens foi relatado no dia 26 de março, mas somente após alguns dias, as duas vítimas foram localizadas sem vida.

O avançado estado de decomposição poderá prejudicar a investigação para saber a causa da morte dos adolescentes, que segundo familiares, eram 'namorados' e sempre que podiam, estavam juntos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sete Quedas.

