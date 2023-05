Coruja em extinção é resgatada com ferimentos na asa em chácara

Uma coruja em extinção foi resgatada, na manhã desta terça-feira (2), com a asa ferida em uma chácara na rodovia MS-040, a cerca de 12 km de Campo Grande, na saída para a cidade de Santa Rita do Pardo. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde será tratado e depois reintroduzido no seu habitat natural.

Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA) se trata de um animal silvestre, de uma espécie de coruja conhecida como murucututu-de-barriga-amarela (Pulsatrix perspicillata). Ela foi encontrada pelo morador do local que acionou a equipe.

Ainda de acordo com a PMA, a ave pode chegar a 52 centímetros e consta da lista brasileira de espécies em extinção. Com uso de luva especial, o animal foi resgatado e encaminhado ao CRAS, onde será tratado e depois solto em seu habitat natural.

