Corumbá diz que vídeo de briga em Carnaval é de 2020

A prefeitura de Corumbá informou, por meio de nota neste sábado (10), que os vídeos sobre uma suposta briga na primeira noite do Carnaval corumbaense, um dos mais tradicionais do Estado, são de 2000, e que estão sendo falsamente atribuídos como sendo deste ano.

Ao JD1, o assessor especial de comunicação da prefeitura corumbaense, Rodrigo Nascimento, explicou que três portais de notícias sul-mato-grossenses vincularam o vídeo, gravado, segundo ele, em 2020, em matérias jornalísticas sobre o fato.

“Independente do objetivo do ‘material jornalístico’, o conteúdo é, sobretudo, uma falta de respeito, bom senso, de apuração e de ética profissional”, diz trecho da nota sobre o acontecido.

Segundo o assessor, o assunto já foi enviado para a Procuradoria Geral do Município (PGM) de Corumbá. Um dos portais deve publicar uma errata sobre a publicação do vídeo.

Veja o vídeo antigo que foi publicado como sendo de ontem:

