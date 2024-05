Costa Rica e Caracol receberão benefício para investir em infraestrutura urbana

Carla Andréa, com Governo do MS

Os municípios de Costa Rica e Caracol partilharão mais de R$ 8 milhões em recursos destinados a obras de infraestrutura. O montante é resultado de convênios firmados com o Governo de Mato Grosso do Sul, como parte das ações do Programa MS Ativo Municipalismo.

Em Costa Rica, o convênio 431/2024 representa um marco para a cidade, garantindo um investimento substancial de R$ 6.483.036,77. Esse valor será destinado à execução de obras de restauração funcional do pavimento, incluindo o recapeamento de diversas ruas.

Já em Caracol, o Governo do Estado, por meio do convênio 409/2024, assegura uma intervenção para a comunidade da Vila Glória, localizada no Alto Caracol. Com um investimento de R$ 1.566.887,72, serão realizadas obras de infraestrutura urbana, abrangendo pavimentação asfáltica e sistema de drenagem de águas pluviais.

