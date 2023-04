Criança cai de ônibus escolar em rodovia e é socorrida às pressas

Interior Homem mente sobre ter sofrido atentado para invadir casa da ex em Três Lagoas

Acompanhada da professora, a criança foi conduzida até o pronto-socorro de Corumbá, deixada aos cuidados da equipe médica plantonista. Apesar do susto, aparentemente a criança não apresentou ferimentos graves.

Segundo informações do jornal O Pantaneiro, a menina caiu acidentalmente, sofrendo dores na região da cintura pélvica. Os Bombeiros foram acionados e realizaram a devida imobilização na região lesionada.

Uma criança de 9 anos teve de ser socorrida às pressas na tarde desta sexta-feira (28), após cair de um ônibus escolar na BR-262, no distrito Albuquerque, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.