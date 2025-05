Criança com quadro grave de síndrome respiratória é levada de Jardim para Três Lagoas

Durante a noite deste domingo (25), uma criança, de 11 anos, em estado grave, foi transferida de Jardim para o Hospital Regional de Três Lagoas com um quadro de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Segundo o site Jardim MS News, a vítima deu entrada numa unidade de saúde no município com sintomas respiratórios intensos no sábado (24), mas houve uma evolução muito rápida do quadro, exigindo a entubação.

Assim, foi solicitada a transferência da criança para um hospital com maior estrutura e houve a disponibilização de uma aeronave do Governo de Mato Grosso do Sul para que fosse realizada essa mudança para Três Lagoas.

O embarque aconteceu ainda nas primeiras horas da noite de domingo, no Aeroporto de Bonito, onde a criança esteve sob escolta de uma equipe médica.

Ainda conforme o site, a Prefeitura de Jardim reforçou a importância da vacinação infantil e informou que novas estratégias estão sendo estudadas para ampliar a cobertura, incluindo campanhas nas escolas e horários estendidos de atendimento nas unidades básicas de saúde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também