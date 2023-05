Criança de 7 anos morre após ser atropelada por motocicleta em Corumbá

Uma menina, de 7 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira (18) horas após ser atropelada por uma motocicleta na rua João Bosco da Mota, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. A criança saía da escola acompanhada do seu irmão e retornaria para a casa, quando foi atingida no final da manhã.

A vítima teria sofrido fratura na perna direita, afundamento de crânio no lado direito, escoriações nos dois braços, quebrando a perna esquerda e os dentes. Ela chegou a ser socorrida por populares que encaminharam ela para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, o motociclista, de 24 anos, seguia pela via quando e relatou que não conseguiu evitar o acidente, após a menina passar correndo na frente da moto.

A Polícia Militar de Trânsito esteve pelo local e acompanhou a ocorrência. O motociclista sofreu escoriações na perna e no cotovelo, e ele estava acompanhado de uma mulher, que não se feriu. Ele foi encaminhado para a delegacia para o registro da ocorrência.

Ainda conforme o site, o rapaz não tinha carteira de habilitação e o licenciamento da moto estava vencida.

A Secretaria Municipal de Educação de Corumbá explicou que a menina era irmã de um aluno da Almirante Tamandaré e teria ido até a unidade de ensino participar de um projeto social. Ela foi atropelada enquanto seguia com irmão para a sua residência, próximo a um mercado na cidade.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

