Criança de seis anos é sequestrada e morta em MS

Uma criança de seis anos, identificada como Sofia, foi sequestrada e assassinada nesta sexta-feira (24), o corpo da menina foi localizado na manhã de hoje (25) em uma área rural de Douradina. O Jovem, Marcos Domingos, de 18 anos, confessou o crime e foi preso ontem à noite.

Conforme informações do delegado-adjunto do SIG (Setor de Investigações Gerais), Mateus Rocha, a Polícia foi acionada na madrugada com a informação de um furto de moto e desaparecimento de menor.

O rapaz foi localizado e preso por policiais militares no município vizinho, durante a madrugada foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde passou por oitivas, confessou o crime e informou o local do crime, ainda informou que tinha deixado a criança com vida.

No local, a menina foi encontrada com marcas de agressões, a polícia aguarda os laudos da perícia e não descarta a possibilidade de violência sexual contra a menor. Próximo do corpo da menor foi localizado uma chupeta, provavelmente utilizada pela vítima.

“Não há lesão causada por armas de fogo. Mas, leva a crer em agressão, algo mecânico, asfixia. Mas isso será melhor apurado pela perícia. Existe a hipótese [de violência sexual], constatamos alguns indícios, mas será confirmado perante o laudo. É algo que nos choca através dos fatos que foram levados até nós”, disse.

O delegado ainda confirmou que a vítima seria vizinha do autor. Marcos retornou à Depac nesta manhã, onde será lavrado o auto de prisão em flagrante contra ele pelos dois crimes.

Ao delegado, o rapaz afirmou ter utilizado drogas na companhia de mais duas pessoas, que serão chamadas para depor. O caso segue em investigação.

(Com informações do Dourados News e Adilson Domingues)

Deixe seu Comentário

Leia Também