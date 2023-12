Criança desaparece após tomar banho de rio em distrito de Corumbá

O Corpo de Bombeiros iniciou uma missão bastante delicada no final da tarde deste sábado (9), mas que se prolonga para esse domingo (10), que é encontrar uma criança, de 9 anos, que desapareceu em um rio no distrito de Albuquerque, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

As buscas foram iniciadas ainda no período da tarde de sábado, com mergulhadores realizando duas sessões de busca em local de forte correnteza, entre as 18h e às 20h.

O local do mergulho tinha uma visibilidade prejudicada pela correnteza e com uma profundidade de dez metros, mas nas buscas iniciais, a menina não foi encontrada.

Segundo as primeiras informações divulgada pela corporação e também pelo site Diário Corumbaense, a menina estava acompanhada da mãe tomando banho na baía de Albuquerque, quando foi levada pela correnteza.

As buscas serão retomadas ainda pela de manhã de domingo.

Deixe seu Comentário

Leia Também