Interior

Criança é atacada por cachorro e internado em unidade de saúde em Corumbá

Menino apresentava uma perfuração superficial na região posterior do joelho direito e um corte na coxa direita

07 novembro 2025 - 13h23
Cachorro sem raça definidaCachorro sem raça definida   (Reprodução)

Menino, de 5 anos, precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde durante a quinta-feira, dia 6 de novembro, após ser atacado por um cachorro no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e apresentava uma perfuração superficial na região posterior do joelho direito e um corte na coxa direita.

Segundo informações da corporação, o pai da criança relatou que o filho estava na frente da casa, na rua Firmo de Matos, quando foi surpreendido pela presença do cachorro de raça não identificada.

Após estabilização, a criança foi encaminhada à UPA para cuidados médicos.

Homem é socorrido com sinais de hipotermia em buraco em Corumbá

