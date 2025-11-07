Criança é atacada por cachorro e internado em unidade de saúde em Corumbá

Menino, de 5 anos, precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde durante a quinta-feira, dia 6 de novembro, após ser atacado por um cachorro no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.
Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e apresentava uma perfuração superficial na região posterior do joelho direito e um corte na coxa direita.
Segundo informações da corporação, o pai da criança relatou que o filho estava na frente da casa, na rua Firmo de Matos, quando foi surpreendido pela presença do cachorro de raça não identificada.
Após estabilização, a criança foi encaminhada à UPA para cuidados médicos.Reportar Erro
