Criança é atacada por pitbull ao tentar pegar pipa em Corumbá

No final da tarde desta sexta-feira (9), um menino, de 7 anos, foi atacado com uma mordida de pitbull ao tentar pegar uma pipa que havia caído em uma residência, no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, a criança teria pulado o muro da residência com intuito de pegar a pipa, quando foi surpreendida pela presença do cachorro.

Não havia nenhum morador no imóvel naquele momento e vizinhos que ouviram os gritos, correram para ajudar e relataram que, para fugir dos ataques, o menino subiu no teto do carro que estava estacionado na garagem.

Após muito trabalho, os vizinhos conseguiram retirar a criança da casa e acionaram o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar com ferimentos no rosto, orelhas e na região do abdômen.

