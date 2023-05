Criança é atingida com tiro na cabeça após tio manusear arma em Costa Rica

Uma criança, de 7 anos, precisou ser transferida para Campo Grande na madrugada desta quinta-feira (11), após ser atingida com um tiro na cabeça, provocado pelo seu tio, de 21 anos, enquanto manuseava sua pistola na rua Américo Francisco, em Costa Rica - a 330 quilômetros.

A vítima foi socorrida por familiares até a Fundação Hospitalar, mas diante da gravidade, foi transferida no sistema vaga zero para a Santa Casa na capital sul-mato-grossense.

Segundo informações da polícia, testemunhas relataram que o tio da criança chegou em sua casa após comprar um lanche e um refrigerante e quando decidiu tirar a arma da cintura, atirou sem querer contra a vítima que estava perto dele.

A Polícia Militar buscou mais informações a respeito do ocorrido e ouviu de testemunhas que o jovem anda armado para a sua segurança. A pistola de calibre .380 foi encontrada escondida em um pequeno jardim da residência.

Foram encontradas seis munições intactas com numeração suprimida, tendo a Perícia Científica realizado os procedimentos necessários no local e verificando a cena do crime, recolhendo o projétil deflagrado.

Não foi informado o estado de saúde da criança. O jovem recebeu voz de prisão e encaminhado para a delegacia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal culposa.

