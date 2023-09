Criança é atropelada por carro e sofre fratura exposta em Anastácio

Criança, de 8 anos, foi atropelada por um veículo de passeio na noite deste domingo (3) em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande. Ela sofreu fratura exposta e precisou ser encaminhada para um hospital de Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o menino foi atingido na rua Capitão Santo Murtinho, próximo à rotatória da ponte velha.

Com o impacto causado, a vítima sofreu fratura exposta na tíbia e fíbula. O menino recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi posteriormente encaminhado para o hospital de Aquidauana.

A Polícia Militar também esteve pelo local e auxiliou no trânsito enquanto a vítima era atendida.

Ainda segundo o site, as causas do acidente não foram divulgadas, nem se o motorista do veículo ficou pelo local para prestar socorro ou fugiu.

