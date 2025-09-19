Criança é internada em estado grave em hospital da Capital após se queimar com chapão

Menina, de 10 anos, está internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, após ser vítima de queimaduras em decorrência de um acidente com um chapão. O episódio aconteceu durante a quarta-feira, dia 17, em Coxim - a 253 quilômetros.

Informações de familiares e conhecidos, através das redes sociais, apontam que a vítima teve ferimentos no rosto, pescoço, tórax, braços.

Por conta das graves queimaduras, ela foi atendida inicialmente no hospital de Coxim, mas transferida para Campo Grande, onde está internada na CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa. Ela está intubada por conta do estado de saúde.

Nas redes sociais, muitos pedidos de orações, já que as "próximas 72 horas serão cruciais para sua recuperação", disse um conhecido. A criança é missionária.

"Pare agora e peça o favor de Deus na vida dessa aventureira. Que o senhor opere o milagre na vida dessa pequena", escreveu um conhecido da família.

