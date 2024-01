Criança é socorrida de helicóptero após cair de mureta e desmaiar em Corumbá

Uma criança, de 7 anos, foi socorrida com auxílio de um helicóptero da Marinha na tarde desta sexta-feira (29) após cair de uma mureta na região de Acurizal, área rural de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima chegou a desmaiar após a queda, mas no momento do resgate, ela já havia recobrado a consciência e estava consciente.

A criança apresentava um corte na região frontal da cabeça, manchas roxas ao redor dos olhos e teve hemorragia nasal.

Após o resgate da Marinha, feita pelo 6° Distrito Naval, o Corpo de Bombeiros com uma viatura encaminhou a criança para o hospital de Corumbá.

EVAM - A Marinha do Brasil esclarece que o resgate de vítimas, feito por meio de Evacuação Aeromédica (EVAM), empregando helicópteros do Com6ºDN, é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e sua realização ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de comprovada emergência.

O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, utilização da aeronave em período diurno, distância, entre outros.

