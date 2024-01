Criança é socorrida em estado grave após ser atropelada por ônibus em Corumbá

Menina, de 11 anos, foi socorrida em estado grave na noite desta segunda-feira (8) após ser atropelada por um ônibus de viagem da empresa Andorinha, na rua Sete de Setembro, no bairro Flamboyant, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Em nota divulgada aos sites locais, a empresa informou que veículo seguia a rota quando, repentinamente, a criança em uma bicicleta, acompanhada de outra na garupa, invadiu a pista, fazendo com que o motorista freasse com tudo, mas não conseguisse evitar o acidente.

Com o impacto, uma das crianças caiu na via e teve a perna arrastada pela roda traseira do ônibus. A vítima foi encaminhada rapidamente por populares para uma unidade de saúde, no bairro Guatós, e devido à gravidade, transferida para a Santa Casa.

Lá, a equipe médica constatou que a criança sofreu fratura exposta no fêmur e tíbia, luxação no braço esquerdo e passaria por cirurgia de emergência. A outra criança que estava na bicicleta sofreu apenas escoriações com a queda.

Segundo o site Diário Corumbaense, o motorista seguiu com o ônibus para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento. O delegado Guilherme Oliveira Pena informou ao site local que o acidente será investigado.

"Vamos apurar as circunstâncias do acidente. Há a informação de que a bicicleta estava sem freio e o motorista tentou desviar das meninas, mas isso vai ser esclarecido pela Perícia", informou o delegado.

