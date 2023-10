Criança fica com costelas quebradas após ser agredida pelo pai em Aquidauana

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por agredir com socos e deixar seu filho, de 12 anos, com as costelas quebradas durante esse final de semana em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. O suspeito estava em visível estado de embriaguez quando foi detido.

A criança foi encaminhada para atendimento médico em um hospital da cidade, onde passou por exames e ficou constatado que a vítima estava com pelo menos três costelas quebradas.

Segundo informações do site A Princesinha News, as agressões aconteceram enquanto o homem estava bebendo e após a criança ter sido atendida, a polícia foi acionada e deslocou até a residência, encontrando o suspeito e dando voz de prisão pelo crime.

Após ser preso, ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

