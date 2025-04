Criança fica em estado grave após ser atropelada ao sair de catequese em Dourados

Menina, de 8 anos, foi atropelada por uma caminhonete e socorrida em estado grave no final da manhã deste sábado (5), na rua Hayel Bon Faker, em frente à paróquia São Carlos, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, a vítima havia saído da catequese, após terem retornado para o templo religioso para buscar um objeto esquecido.

Porém, enquanto cruzavam a rua, a menina soltou a mão da pessoa que a acompanhava e correu sozinha, quando foi atropelada por uma caminhonete Toyota Hilux.

Com o impacto, a vítima chegou a bater a cabeça no chão e parte do cabelo ficou preso ao veículo, agravando a situação. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o atendimento médico ainda no local.

A menina precisou ser entubada e foi encaminhada para o Hospital Evangélico em estado grave.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também