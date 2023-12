Criança morre após passar mal e suspeita é de picada de escorpião em Batayporã

O pequeno José Guilherme Maracci, de 10 anos, morador de Batayporã, morreu durante o domingo (10) após passar mal e ficar internado em um hospital. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Saúde do município, mas há uma suspeita de que a morte esteja ligada a uma picada de escorpião.

As primeiras informações apontam que a vítima começou a passar mal ainda no sábado (9), quando foi levado para o Hospital Regional de Nova Andradina. Mas em decorrência do seu estado de saúde, foi transferido para Dourados, mas seu estado clínico agravou e ele não resistiu, morrendo no domingo.

O corpo foi entregue ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados ainda no domingo e foi liberado para velório. O sepultamento deve acontecer durante essa segunda-feira (11).

Segundo o site Nova News, a Secretaria de Saúde de Batayporã aguarda o retorno de Dourados para dar prosseguimento com a investigação do caso, pois é necessário ter a declaração de óbito para averiguar as causas e se pronunciar oficialmente sobre o que teria causado a morte de José Guilherme.

A prefeitura da cidade se solidarizou com a situação, uma vez que o pai da criança é servidor municipal. O prefeito Germino Roz também manifestou condolências a família do funcionário público em suas redes sociais.

"Menino querido por todos, José Guilherme, apesar da tenra idade, deixa uma grande história de amor à família e aos amigos. Nesse momento de imenso pesar, rogamos ao Senhor que ministre o consolo divino e fortaleça a todos!", diz a nota do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também