Criança morre após se afogar em piscina de residência em Dourados

Uma menina, de 3 anos, morreu no final da tarde de terça-feira (16), logo após se afogar na piscina de sua residência na região do bairro Cohab 2, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A criança estava acompanhada da mãe quando caiu na piscina do imóvel, conforme informações publicadas pelo site Ligado na Notícia.

Algumas pessoas que estavam presentes na casa também, socorreram a criança e conseguiram retirar ela da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado devido à necessidade de emergência e encaminhou a vítima para o Hospital da Vida.

No entanto, momentos mais tarde, a menina não resistiu e faleceu no hospital.

A mãe e a filha moravam sozinha em Dourados. Ambas são de nacionalidade venezuelana e os demais familiares moram em Nobres, no interior de Mato Grosso, para onde o corpo foi levado.

