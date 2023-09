Criança morre com picada de escorpião e médicas denunciam estupro na vítima em MS

Uma criança, de 6 anos, morreu após ser picada por um escorpião e não resistir as complicações médicas no último domingo (24) no Hospital Regional de Três Lagoas. A vítima foi atacada pelo aracnídeo em sua residência na cidade de Brasilândia - a 365 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi picada pelo escorpião amarelo ainda no sábado (23) e em estado grave, foi transferida às pressas por uma ambulância até o hospital na cidade de Três Lagoas, mas diante do seu quadro clínico, ela não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

No entanto, uma situação chamou a atenção da equipe médica que atendeu a vítima. Durante o atendimento, a médica identificou sinais de um possível abuso sexual, pois notaram rompimento de hímen e dilaceração do tecido anal da criança.

Conforme o site RCN67, uma segunda médica foi acionada para analisar o caso acompanhada da colega de profissão que identificou os sinais. Segundo o boletim de ocorrência, a profissional de saúde também teve a mesma percepção e identificou possíveis sinais de estupro na vítima.

A equipe médica denunciou o caso para a Promotoria de Justiça no domingo, que pediu apoio da Polícia Civil para abrir um inquérito com intuito de investigar o suposto abuso.

O caso está sendo investigado em segredo de Justiça e será investigado pelas autoridades de Brasilândia e Três Lagoas.

