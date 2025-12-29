Criança morre durante passeio turístico em Bonito

Uma criança de 9 anos, natural de São Paulo, morreu na tarde desta segunda-feira (29) após se envolver em um acidente em um ponto turístico no município de Bonito, a cerca de 60 km de Jardim. As circunstâncias ainda não foram divulgadas
Segundo o site Jardim MS News, a vítima foi encontrada pelo pai com ferimentos graves na face e na cabeça, além de intenso sangramento. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao Hospital Darci João Bigaton por volta das 14h30, já em parada cardiorrespiratória.
A vítima apresentava traumatismo cranioencefálico e múltiplos ferimentos faciais e apesar da tentativa de atendimento de emergência, a criança não resistiu aos ferimentos.
O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim para exames necroscópicos e, posteriormente, seguirá para São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas do acidente.