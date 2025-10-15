Menu
Menino de 6 anos morre queimado após incêndio em aldeia de Dois Irmãos do Buriti

Velas acesas podem ter contribuído para a situação, já que o local estava sem energia

15 outubro 2025 - 08h37
Criança morreu no incêndioCriança morreu no incêndio   (Babalizando MS)

Breno José, de apenas 6 anos, faleceu no decorrer da noite desta terça-feira, dia 14 de outubro, após não resistir aos ferimentos e queimaduras provocados por um incêndio na casa em que morava, na Aldeia Buriti, em Dois Irmãos do Buriti.

O incêndio aconteceu durante a madrugada de terça-feira. Parte da aldeia estava sem energia e alguns moradores acenderam velas para ter algum tipo de iluminação.

Segundo o site Babalizando MS, lideranças indígenas da aldeia acreditam que esse pode ter sido um dos motivos que contribuíram para o incêndio.

Breno José foi socorrido ainda com vida e encaminhado para o hospital de Sidrolândia, mas devido aos ferimentos, foi transferido para Campo Grande, mas não resistiu e faleceu no decorrer da noite.

A criança era aluno da Pré II, da Escola Alexina Rosa Figueiredo.

