Criança queimada com óleo quente em Dourados é internada na Santa Casa

O menino, de 4 anos, queimado com óleo quente na manhã de terça-feira (23), foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, após passar algumas internadas em um hospital de Dourados - a 225 quilômetros. A criança sofreu queimaduras de segundo grau no acidente.

O acidente aconteceu na residência onde a criança mora, no Jardim São Francisco, quando a família fritava batatinhas e o menino acabou atingindo com o óleo na barriga, braços e pernas, conforme o site Ligado na Notícia.

Estando bem e consciente, de acordo com a família, a criança foi transferida passará por atendimento especializado.

Antes de vir para Campo Grande, os primeiros cuidados aconteceu no Hospital da Vida.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também