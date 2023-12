JD1TV: Líder de facção criminosa morre em confronto com a Polícia Civil em Nova Andradina

Osvaldin Procopio Barbosa, de 25 anos, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Civil na manhã desta terça-feira (12), durante a 'Operação Artus', em uma residência no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele era um dos alvos dos mandados de prisão que estão sendo cumpridos na cidade.

O criminoso era líder de uma facção criminosa, denominada 'Disciplina Geral de Nova Andradina', e estava armado com um revólver de calibre 38, quando foi abordado pelos policiais.

Segundo informações da Polícia Civil, Osvaldin possuía várias passagens policiais por crimes como: dois homicídios tentados, três tráfico de drogas, roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e dano qualificado.

A 'Operação Artus' cumpre 33 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão no intuito de desarticular parte de uma facção criminosa com atuação no âmbito nacional, mas que atualmente está inserida na região do Vale do Ivinhema.

O grupo, devidamente estruturado, com divisão de tarefas e caráter permanente, utilizando de armas e adolescentes, é responsável pela prática de vários crimes, além do próprio crime de integrar a organização criminosa. As investigações tiveram início em maio de 2023, quando a Polícia Civil começou a identificar e monitorar os alvos.

Aproximadamente 120 policiais e 30 viaturas foram empenhadas no cumprimento das ordens judiciais nas cidades alvo da operação, que ainda está em andamento. Os municípios são: Nova Andradina, Deodápolis, Angélica, Batayporã, Taquarussu, Ivinhema, Campo Grande, Três Lagoas, Ponta Porã, Guaíra (PR).

Até o momento já foram cumpridos um mandado de prisão em Guaíra-PR, um em Ponta Porã-MS, três no presídio de Campo Grande, 1 no presídio de Três Lagoas e um no presídio de Nova Andradina. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

