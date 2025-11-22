Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Interior

Criminosos invadem condomínio de luxo e furtam armas, joias e dinheiro em Nova Andradina

Caso aconteceu na noite desta sexta-feira

22 novembro 2025 - 13h52Taynara Menezes
A Polícia Civil de Nova Andradina segue investigando o caso para identificar e prender os autoresA Polícia Civil de Nova Andradina segue investigando o caso para identificar e prender os autores   (Foto: Jornal da Nova)

Uma ação criminosa mobilizou as forças de segurança de Nova Andradina na noite de sexta-feira (21), após bandidos invadirem um condomínio de alto padrão e arrombarem ao menos duas residências. Armas de fogo, joias, dinheiro e outros objetos de valor foram levados.

Segundo informações apuradas pelo Jornal da Nova, a primeira vítima, de 53 anos, deixou a casa por algumas horas e, ao retornar, encontrou a porta arrombada e o cofre destruído. Do local, foram furtados um revólver calibre .357, duas pistolas, uma 9mm e outra .22, além de ferramentas e objetos usados pelos criminosos, encontrados no terreno vizinho e próximos ao muro dos fundos.

Outra residência também foi violada. Um morador de 50 anos teve a porta dos fundos arrombada e o cofre do closet aberto. Do imóvel, os autores levaram um arsenal composto por três pistolas Glock 9mm, três revólveres (.38, .32 e .44 Magnum) e uma pistola calibre .22, além de joias e dinheiro.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no condomínio. Peritos coletaram vestígios e imagens de câmeras de segurança que flagraram dois suspeitos na região no horário do crime.

A Polícia Civil de Nova Andradina segue investigando o caso para identificar e prender os autores.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima passou por cirurgia no Hospital da Vida
Interior
Jovem é esfaqueado e fica em estado grave na Aldeia Bororó
Segundo o chefe da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, a nova sede potencializa o papel da cidade.
Interior
Dourados ganhará maior delegacia do Brasil especializada em fronteira
Imagem Ilustrativa /
Interior
TJ determina fornecimento de medicamento com canabidiol para criança em Nova Alvorada do Sul
Foto:
Interior
Transporte escolar de Alcinópolis é alvo de fiscalização do MPMS
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Interior
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Policia ouviu gritos de socorro da vítima durante partrulhamento na região
Interior
Homem é preso em flagrante após atacar mãe com barra de ferro em Batayporã
Dourados abre últimos dias de inscrição para ambulantes e artistas do "Natal Encantado"
Interior
Dourados abre últimos dias de inscrição para ambulantes e artistas do "Natal Encantado"
Urnas de votação
Interior
Justiça identifica candidaturas 'fakes' e manda anular votos do PT/PC do B/PV em Itaquirai
Tratadores foram recuperados
Interior
Dois tratores furtados são recuperados pela PM Rural em Jaraguari
Conduzido por equipes multiprofissionais, o trabalho segue até o fim do mês
Interior
Dourados intensifica ações do Novembro Azul com foco em prevenção e diagnóstico precoce

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta