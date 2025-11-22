Criminosos invadem condomínio de luxo e furtam armas, joias e dinheiro em Nova Andradina

Uma ação criminosa mobilizou as forças de segurança de Nova Andradina na noite de sexta-feira (21), após bandidos invadirem um condomínio de alto padrão e arrombarem ao menos duas residências. Armas de fogo, joias, dinheiro e outros objetos de valor foram levados.

Segundo informações apuradas pelo Jornal da Nova, a primeira vítima, de 53 anos, deixou a casa por algumas horas e, ao retornar, encontrou a porta arrombada e o cofre destruído. Do local, foram furtados um revólver calibre .357, duas pistolas, uma 9mm e outra .22, além de ferramentas e objetos usados pelos criminosos, encontrados no terreno vizinho e próximos ao muro dos fundos.

Outra residência também foi violada. Um morador de 50 anos teve a porta dos fundos arrombada e o cofre do closet aberto. Do imóvel, os autores levaram um arsenal composto por três pistolas Glock 9mm, três revólveres (.38, .32 e .44 Magnum) e uma pistola calibre .22, além de joias e dinheiro.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no condomínio. Peritos coletaram vestígios e imagens de câmeras de segurança que flagraram dois suspeitos na região no horário do crime.

A Polícia Civil de Nova Andradina segue investigando o caso para identificar e prender os autores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também