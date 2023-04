Criminosos que morreram em confronto com a PM em MS tinham passagens pela polícia

Charles Santos de Souza, de 31 anos, e Breno Henrique da Silva Ribeiro, de 28 anos, foram os dois criminosos que morreram durante um confronto com a Polícia Militar, na noite de sábado (22), em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Eles estavam tentando arremessar drogas para dentro do Presídio de Segurança Média.

A dupla possuía passagens pela polícia, sendo que Charles já foi preso por um homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma entre os anos de 2011 e 2014, enquanto Breno era natural de Belo Horizonte, mas tinha um mandado de prisão em aberto de 2021, mas o crime não foi informado.

Conforme o site Rádio Caçula, os dois tentavam arremessar drogas para dentro do presídio, utilizando um drone avaliado em R$ 20 mil, mas foram flagrados por policiais penais, que informaram a Polícia Militar.

Ao chegarem no local, a equipe foi recebida a tiros e revidando a agressão, iniciaram um confronto, e conseguiram atingir Charles e Breno, que chegaram a ser socorridos para o Hospital Auxiliadora, mas não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Civil de Três Lagoas ainda investiga o caso para saber mais detalhes sobre a tentativa de repassar drogas para o presídio.

