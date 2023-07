'Cuida de mim e do Gaelzinho': esposa se despede de cabo do exército morto em Bela Vista

Saiba Mais Interior Cabo do Exército morre atropelado em Bela Vista

A morte de Gabriel Vinicius Soares Ribeiro, de 22 anos, deixou feridas em parentes e amigos, mas principalmente em sua esposa, que usou as redes sociais para se despedir. Natural de Campo Grande, o cabo do Exército morreu atropelado na madrugada de domingo (23) enquanto estava de serviço na cidade de Bela Vista - a 324 quilômetros da capital sul-mato-grossense.

"A gente para sempre. Cuida de mim e do Gaelzinho aí de cima", escreveu a esposa ao substituir a foto de perfil onde aparece ela, seu marido e também o filho do casal.

Amigos também ficaram incrédulos com a notícia e prestaram apoio para a jovem. "Meu deus, ainda sem acreditar. Vai ficar guardado os conselhos que ele me dava. Quando nós ficávamos felizes com as vitórias e títulos que ganhamos juntos. Um irmão pra mim, jamais esquecerei. Que Deus posso confortar os corações da família e dessa criança", disse um amigo.

Segundo informações preliminares sobre o caso, que ainda é investigado pela Polícia Civil, o jovem foi atropelado por uma caminhonete na Avenida Edson Moraes, próximo ao Parque de Exposições, onde aconteceria um evento.

O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. Não foi informado as circunstâncias do acidente, nem se Gabriel estava a pé ou em uma motocicleta, por exemplo.

A morte havia sido confirmada por familiares que divulgaram os horários do velório e sepultamento.

Nas redes sociais, o 20° Regimento Cavalaria Blindado de Campo Grande, publicou uma nota de pesar. "O Comando do 20° Regimento de Cavalaria Blindado está prestando todo o apoio e suporte aos familiares do militar. O Regimento Cidade de Campo Grande presta condolências aos familiares e amigos de nosso Lanceiro"

