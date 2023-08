Curioso: Cão fica com a cabeça presa em buraco de muro e precisa ser resgatado

Um cachorro vira-lata passou momentos de sufoco no município de Nova Andradina (MS), município a 280 km de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (23). Ele colocou a cabeça em um buraco do muro da própria casa para ver o movimento, mas acabou preso.

Foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros da cidade para resgatá-lo. “A moradora informou que o cãozinho tentou colocar a cabeça no buraco. Os populares tentaram tirar, ficaram uns 20 minutos tentando, mas não conseguiram”, explicou o Cabo Degobi, do 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, que resgatou o animal.

Com a ajuda de um martelo e uma talhadeira, os militares quebraram parte do muro com cuidado, para não machucar o cachorro. Depois de alguns minutos, ele foi liberto e respirou com alívio, ufa! Veja:

