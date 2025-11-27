Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Interior

'Cursos técnicos são essenciais', diz Câmara de Deodápolis sobre gasto de R$ 463 mil em diárias

O presidente da Casa, Juninho Lima, afirma que o valor é destinado a custear deslocamento, alimentação, hospedagem e transporte urbano durante missões institucionais; veja a nota

27 novembro 2025 - 11h57Vinícius Santos
Carlos de Lima Neto Júnior, o "Juninho Lima" - Carlos de Lima Neto Júnior, o "Juninho Lima" -   (Foto: Site Câmara)

Após a reportagem do JD1 Notícias revelar a gastança de dinheiro público para bancar diárias de vereadores de Deodápolis em viagens ao Paraná — chegando a R$ 4.800,00 por vereador em cursos — a presidência da Câmara Municipal, comandada pelo vereador Carlos de Lima Neto Júnior, o “Juninho Lima”, emitiu uma nota oficial respondendo à situação.

Levantamento feito pela reportagem mostra que, desde janeiro, os vereadores já consumiram R$ 463.510,00 em diárias para viagens, valor que tem levantado questionamentos sobre a necessidade, a transparência e o retorno dessas despesas para a população.

Em nota, a presidência da Casa afirma que nenhuma diária pode ser concedida sem demonstração de interesse público e sem correlação direta com as atribuições legislativas. Ressalta que as diárias, além de “plenamente legais”, possuem caráter indenizatório e não têm relação com remuneração, reajustes salariais, subsídios ou folha de pagamento, citando inclusive a Lei Complementar nº 08/2025 como fundamento.

A Câmara explica que as diárias são pagas aos parlamentares exclusivamente para custear deslocamento, alimentação, hospedagem e transporte urbano durante missões institucionais.

Sobre o aumento dos gastos destinados às viagens, o presidente “Juninho Lima” atribui a elevação a dois fatores: a concentração, no segundo semestre, de capacitações técnicas, congressos e seminários oferecidos em todo o país; e a necessidade de participação dos vereadores em formações relacionadas a temas de grande relevância, como a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), governança legislativa, processo legislativo digital, orçamento impositivo, fiscalização e controle. 

Segundo a presidência, a maior parte dessas capacitações é ofertada por instituições sediadas em outros Estados. A Casa ainda afirma que todas as viagens foram realizadas para cumprimento de agenda pública institucional.

A legislação vigente exige justificativa formal antes de cada deslocamento e relatório detalhado após o retorno, descrevendo atividades e participações, documentos que, segundo a Presidência, estão assinados, digitalizados e disponíveis no sistema interno.

Quanto às viagens ao Paraná, a Câmara sustenta que as instituições daquele Estado são reconhecidas nacionalmente pela oferta de capacitações de excelência na área legislativa e em temas técnicos especializados. 

A nota reforça que "não há, na legislação nem na jurisprudência, exigência de que viagens devam estar vinculadas à captação imediata de recursos, pois cursos técnicos são parte essencial da atividade parlamentar e contribuem diretamente para a qualidade das leis, da fiscalização e da gestão legislativa". 

No encerramento da nota, o presidente da Casa de Leis ressalta que a Câmara Municipal de Deodápolis reafirma seu compromisso institucional com a transparência, a formação contínua de seus parlamentares e servidores, e a eficiência da atuação legislativa, destacando que esses elementos se refletem diretamente na qualidade das leis produzidas, na fiscalização das políticas públicas e no serviço prestado à população.

Veja a integra: 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto:
Interior
MPMS faz alinhamento com a PRF para repressão a crimes ambientais em Terenos
Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
Com viagens ao Paraná, vereadores de Deodápolis gastam R$ 463 mil em diárias
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Condenado por improbidade, ex-prefeito de Douradina deve pagar mais de R$ 100 mil
Foto: Ilustrativa -
Interior
Júri de Água Clara pune com 24 anos de prisão crime de homicídio cometido com facadas
As disputas de voleibol ocorrerão nas categorias 50+, 60+ e 70+, enquanto a bocha reunirá competidores das faixas 60+ e 70+.
Interior
Três Lagoas sedia Jogos da Melhor Idade e recebe 732 atletas de 30 municípios
Técnico de enfermagem é condenado a devolver salários por acumular cargos
Interior
Técnico de enfermagem é condenado a devolver salários por acumular cargos
Ilustração
Interior
Jovem é presa com droga amarrada na cintura enquanto viajava em carro de aplicativo
Além de chef e pesquisador, Paulo Machado é mestre em Hospitalidade, formado em Direito e Gastronomia
Interior
Rota Gastronômica Pantaneira impulsiona turismo local e valoriza sabores do Pantanal
Gerlânio foi preso no local e encaminhado para a Depac
Interior
Jovem é raptada e estuprada por homem que ofereceu carona após churrasco em Dourados
A Polícia Civil de Nova Andradina segue investigando o caso para identificar e prender os autores
Interior
Criminosos invadem condomínio de luxo e furtam armas, joias e dinheiro em Nova Andradina

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital